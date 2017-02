PSG : Le jeu est « catastrophique », Emery reçoit un avertissement

Dans : PSG, Ligue 1.

Difficile de ne pas s’inquiéter pour le Paris Saint-Germain malgré sa victoire à domicile contre Lille (2-1) mardi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Sans inspiration, les Parisiens ont eu besoin d’un but injustement accordé à Lucas, hors-jeu, pour arracher les trois points. C’est dire à quel point le champion de France a eu du mal à se défaire d’un LOSC inoffensif mais opportuniste sur la boulette du gardien Alphonse Areola. A l’approche du sprint final en championnat et du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Dominique Séverac a donc alerté l’entraîneur Unai Emery sur la pauvreté du jeu de son équipe.

« Le titre 2017, il ne faudrait pas qu’il se joue sur le terrain de l’arbitrage, mais plutôt sur le jeu. Et là, c’est catastrophique pour le PSG, a lâché le journaliste du quotidien Le Parisien. Au bout de 24 journées, ce n’est pas possible de voir un tel spectacle ! Ce n’est pas possible de voir une telle indigence au niveau offensif. Pourtant il y avait Draxler, Ben Arfa, Di Maria et Cavani. Ça ne prend pas, ça ne marche pas. C’est vraiment inquiétant, il reste peu de journées, c’est le sprint final. Ce PSG continue d’inquiéter. On ne parle même pas de la situation des gardiens. La boulette d’Areola a failli tout foutre en l’air… Quand on marche sur un fil, il faut faire attention de ne pas tomber ! » D’autant que le moindre faux pas pourrait être fatal dans toutes les compétitions.