PSG : Le frère de Krychowiak entre dans la bataille du mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mercredi, la presse anglaise faisait état de l'intérêt d'Arsenal et de Manchester City pour Grzegorz Krychowiak, affirmant que les deux clubs de Premier League étaient prêts à passer à l'action pour s'offrir l'international polonais en souffrance au Paris Saint-Germain. Même si cela n'est qu'une rumeur, elle s'appuie sur un fait avéré, à savoir Grzegorz Krychowiak n'a pas réussi à s'installer au PSG, lui qui est arrivé au mercato d'été en provenance de Séville pour 25ME. Mais, répondant à FootMercato, le frère et agent de Grzegorz Krychowiak a mis clairement les choses au point concernant les relations entre le milieu défensif et le club de la capitale.

Une prise de parole clair et nette. « Quand Grzegorz a choisi le PSG, il savait très bien la difficulté que cela représentait. Il savait qu’il y avait plusieurs joueurs capables de jouer à son poste donc il était préparé à se battre. Bien sûr qu’il voulait jouer plus de matches, et maintenant il se concentre à 100% sur ce combat, a confié Krysztof Krychowiak, avant de reconnaître qu’effectivement des équipes avaient pris des renseignement concernant l’avenir parisien de son international de frère. Quelques clubs que je ne peux citer m’ont appelé pour connaître la situation de Grzegorz. Il veut jouer. Il veut sentir que le PSG croit en lui et se battre pour sa place et faire son travail. Il ne regrette pas son transfert au PSG. C’est un grand club et une grosse opportunité qui s’est présentée à lui. Il est heureux de pouvoir jouer dans ce club (…)Nous savons tous que, pour le moment, ce n’est pas la saison parfaite pour Grzegorz. Il ne peut pas être satisfait. À la fin de cette saison, nous rencontrerons les dirigeants et nous nous assiérons autour d’une table pour discuter et connaître leur point de vue sur sa situation et leurs plans pour lui. Si le PSG voudra encore de Grzegorz et si Grzegorz voudra encore du PSG. »