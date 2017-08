PSG : Le foot français doit dire un énorme merci au PSG lance un agent

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ancien agent de Mathieu Valbuena, mais toujours représentant de nombreux joueurs, Christophe Hutteau ne touchera pas un seul centime sur le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Mais il connaît très bien le football européen et confie que grâce à la venue de la star brésilienne au PSG, la Ligue 1, et pas que Paris, fait un pas énorme vers une vraie reconnaissance mondiale. Ce qui selon lui n'était pas le cas avant. Et forcément, le foot français va y gagner énormément.

« Ce transfert de Neymar au PSG est extraordinaire en termes de crédibilisation de notre football. On a souvent été raillé, présenté comme le parent pauvre du football européen. Aujourd'hui, on fait venir l'un des tout meilleurs joueurs de la planète. C'est une star. Il y aura des retombés pour le football français : le merchandising, l'image, les droits TV, explique, au micro d'Europe 1, Christophe Hutteau, qui n’est pas outré par les 222ME payés par le PSG pour s’offrir Neymar. Le joueur n'est plus qu'un simple joueur de football. Le joueur est un produit. Les dirigeants parisiens sont tout sauf des aventuriers. Ils ont calculé ce que la présence de Neymar allait pouvoir leur apporter en termes de ventes de maillots, de partenariats. Neymar, c'est une exposition planétaire. »