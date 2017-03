PSG : Le flop Krychowiak fait rêver Nantes

Dans : PSG, FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

En grande difficulté du côté du Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak pourrait bien quitter la capitale française lors du prochain mercato estival. Direction le FC Nantes ?

Transféré l'été dernier en provenance du FC Séville pour 25 millions d'euros, Krychowiak n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif d'Unai Emery. Placé en réserve ces dernières semaines, le milieu de terrain a rejoué quelques minutes, et notamment lors de la déroute à Barcelone mercredi (6-1). Malgré cela, l'international polonais semble plus que jamais sur le départ. Pour trouver une porte de sortie, le joueur de 27 ans pourrait se tourner vers l'étranger, et notamment en Espagne, où il a encore la côte après deux belles saisons à Séville... Et pourquoi en France ? En effet, Waldemar Kita, qui a déjà tenté le coup en janvier, aimerait rapatrier son ancien joueur à La Beaujoire...

« Grzegorz Krychowiak n’a pas besoin de s’asseoir sur le banc du PSG. Il devrait venir à Nantes. Je ne sais pas s’il aimerait venir puisqu’il a ses propres ambitions, mais j’ai pensé à un prêt en janvier. J’ai de très bonnes relations avec le PSG. Grzegorz a fait une erreur et il a été placé sur le banc, mais c’est la vie. Il perd son temps. Ce serait mieux pour lui de venir jouer à Nantes plutôt qu’être remplaçant au PSG. Selon moi, c’est désormais difficile pour lui de venir jouer dans une plus petite équipe. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai toujours dit, tu es soit la locomotive, soit le chariot. Je suis sûr, qu’à Nantes, Grzegorz serait la locomotive », a lancé, sur l'antenne de Przeglad Sportowy, le président du FC Nantes, qui rêve donc de sortir Krychowiak de la crise en le faisant revenir chez les Canaris cinq ans après son départ.