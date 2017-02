PSG : Le dossier Odsonne Edouard met en colère Paris

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a accepté de prêter Odsonne Edouard au TFC afin que le jeune attaquant du PSG puisse avoir du temps de jeu. Et cela a été le cas durant la première moitié de la saison. Mais, depuis un mois, Odsonne Edouard a disparu totalement de l'effectif, et même du groupe, de Pascal Dupraz. Et cela agace très fortement les dirigeants du PSG, lesquels estiment que cela n'était pas dans le deal convenu entre les deux clubs.

Alors, selon L'Equipe, Patrick Kluivert et Olivier Létang ont organisé une réunion téléphonique avec leurs homologues toulousains afin de faire part du vif mécontentement du PSG et d'avoir des explications sur cette disparition d'Odsonne Edouard. Si le TFC a expliqué à Paris que l'achat d'Andy Delort avait été un gros investissement au mercato d'hiver et que forcément cela changeait la donne, Pascal Dupraz est lui resté sur le domaine sportif. « Odsonne a eu l’habitude de jouer dans une équipe dominatrice. Là, c’est autre chose. Il a fait des efforts dans son travail au quotidien et dans la compréhension de son jeu. Mais il reste perfectible », a expliqué l’entraîneur toulousain avant de croiser ce dimanche soir la route du PSG.