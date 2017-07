PSG : Bloqué pour Mbappé, Paris relance Alexis Sanchez !

Dans : PSG, Monaco, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a déjà bien renforcé sa défense avec les arrivées de Yuri Berchiche et de Dani Alves. Désormais, le club de la capitale souhaite donner plus d’ampleur à son secteur offensif.

Priorité du PSG en début de mercato, la piste Alexis Sanchez semblait être en stand-by ces dernières semaines. Et pour cause, la direction parisienne avait fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue. Mais comme Arsenal ou Manchester City avant lui, le vice-champion de France a vu qu’il sera difficile voire impossible de recruter le natif de Bondy cet été. Du coup, le dossier Alexis Sanchez pourrait bien être rouvert par l’état-major parisien.

La fiscalité française rend Sanchez un peu trop gourmand...

Selon les informations de nos confrères de Paris United, un « rapprochement entre Paris et Alexis Sanchez » a eu lieu au cours des dernières heures. Problème pour Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier : la fiscalité française, qui rendrait le joueur (trop) gourmand financièrement. Par ailleurs, Alexis Sanchez serait d’ores et déjà d’accord avec Manchester City, qui le convoite depuis bien longtemps maintenant. Mais bonne nouvelle pour le PSG : Arsène Wenger refuse catégoriquement de céder son joueur à une écurie de Premier League, ce qui laisse Paris totalement dans la course. Mais il faudra se montrer très généreux financièrement pour attirer l’international chilien. A prendre ou à laisser…