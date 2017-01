PSG : Le dossier Javier Pastore devient sacrément gênant

Dans : PSG, Ligue 1.

Javier Pastore l'avait confié en novembre dernier, après un énième souci lors du match contre Nantes, cette fois avec son genou, sa situation commençait à sérieusement le déprimer. Car le constat est là, le joueur argentin traine des problèmes depuis désormais plus d'un an et n'apporte plus rien au Paris Saint-Germain, ce qui est forcément gênant compte tenu de son talent.

Alors, les supporters du PSG espéraient que les choses allaient radicalement évoluer pour El Flaco et que le début d'année 2017 allait permettre à ce dernier de revenir à 100%. Mais ce ne sera malheureusement pas le cas. En effet, Javier Pastore souffre toujours du genou droit et il lui est impossible de jouer et même de s'entrainer avec le groupe d'Unai Emery. Résultat, selon L'Equipe, le retour de Javier Pastore est repoussé à priori pour quelques semaines. De quoi quand même se poser des questions sur la manière dont tout cela est géré, car comme pour Marco Verratti, les choses s'éternisent sans que l'on sache exactement pourquoi. Et forcément, le Paris Saint-Germain a besoin d'avoir la totalité de ses atouts pour espérer briller en Ligue des champions. Mais la présence de Javier Pastore contre le FC Barcelone n'est même pas assurée, loin de là... C'est grave Docteur ?