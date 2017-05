PSG : Le Collectif Ultra Paris vole en éclats

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour en grâce cette saison, grâce notamment à la bonne volonté de Nasser Al-Khelaifi, les Ultras parisiens, regroupés au sein du Collectif Ultras Paris, traversent une grosse crise. Ce mardi, en l'espace de quelques heures, deux composants du CUP ont en effet annoncé qu'ils quittaient ce mouvement. C'est d'abord la Lista Nera Paris, qui a officialisé son départ du collectif.

« Un an après la création du CUP, nous, Lista Nera Paris, groupe de supporters du PSG et membre du CUP, ne nous reconnaissons plus dans l’état actuel du projet et constatons ne vouloir qu’un but : nous réunir entre amis pour aller supporter notre équipe (…) Aujourd’hui, les décisions concernant l’animation des tribunes ainsi que de la continuité du chemin à prendre pour le Collectif ne sont plus l’oeuvre que d’une poignée de décisionnaires au sein du CUP. Ne nous sentant plus à notre place dans ces orientations, nous préférons nous retirer de ce « combat », et laisser faire ceux voulant gérer cette masse de supporters et les tribunes du Parc des Princes sans parler en notre nom (…) Nous nous désolidarisons des futures décisions et actions du CUP. Nous souhaitons par ce communiqué que notre image ne soit plus associée à celle du CUP et être responsabilisés uniquement des actes qui dépendront de notre volonté », indiquent les responsables de Lista Nera Paris.

Un peu plus tard, ce sont les Microbes qui ont eux aussi annoncé qu’ils quittaient le Collectif Ultras Paris. « Pour des raisons que nous ne souhaitons pas dévoiler publiquement, et suite à une réflexion des leaders et membres de notre groupe ces dernières semaines, nous avons pris la décision de quitter le CUP (…) Nous continuerons, comme nous l’avons fait depuis 2006 à supporter notre club partout où il jouera, avec une ferveur sans limite », précisent les Microbes, issus de la tribune Auteuil.

Pour l'instant, le Collectif Ultras Paris n'a pas encore réagi à ces deux départs spectaculaires.