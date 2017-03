PSG : Le club s’est bien plaint de l’arbitrage à l’UEFA

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Comme la pétition qui circule depuis quelques jours, cela ne changera rien au résultat final. Néanmoins, le PSG a tenu à faire part de son mécontentement en ce qui concerne l’arbitrage de son match retour de Ligue des Champions à Barcelone, perdu 6-1 mercredi dernier. Les nombreuses mauvaises décisions de Deniz Aytekin ont été soulignées par le PSG et sa direction auprès de l’instance européenne, confirment plusieurs médias français et européens. Dans cette longue missive, le club de la capitale a listé les erreurs de l’arbitre, et a surtout demandé à ce que le PSG « soit respecté » comme les autres clubs, laissant entendre qu’il y avait eu un traitement de faveur pour le FC Barcelone sur cette rencontre.