PSG : Le clan Verratti embauche un cador pour attaquer L'Equipe et Riolo

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Du côté de Marco Verratti on n'a pas apprécié que L'Equipe affirme que Marco Verratti n'a pas respecté le couvre feu lundi soir à 48h du match Barcelone-PSG, et encore moins que Daniel Riolo en profite pour fustiger le comportement extra-sportif du milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain. Après avoir confié vendredi dans la presse transalpine qu'une plainte était envisagée afin de défendre l'honneur de Marco Verratti, lequel a fermement réfuté être sorti en boîte lundi soir après minuit, l'agent de l'international italien a franchi encore une étape ce samedi. En effet, via son compte Twitter, Donato Di Campli a annoncé avoir saisi un avocat, Maître Carlo Alberto Brusa, afin de « défendre l’image de Marco Verratti » face aux accusations de L'Equipe et de Daniel Riolo. Cet avocat parisien connaît très bien le football, puisqu'il a notamment défendu Zinedine Zidane, lorsque ce dernier avait attaqué le comique Christophe Alévêque, il a également été le défenseur de Didier Deschamps et de Franck Ribéry.