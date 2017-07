PSG : Le clan Mbappé vote pour un transfert au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Monaco, OL.

On l'a appris mardi, Kylian Mbappé et son père ont récemment rencontré Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique afin de parler d'un éventuel transfert du jeune attaquant français de l'AS Monaco. Pour l'instant, cette rencontre n'a pas débouché sur une offre officielle du Paris Saint-Germain, mais il est évident que le club de la capitale veut faire de ce dossier une de ses priorités estivales. S'il obtenait la signature de la nouvelle star du football européen, le PSG frapperait un grand coup, sachant en plus que le Real Madrid est lui aussi très tenté par Kylian Mbappé.

Après avoir révélé mardi que le PSG aurait proposé un salaire annuel de 12ME à Mbappé, là où le Real Madrid n'offre que la moitié, la chaîne espagnole Telecinco affirme désormais que le père de l'attaquant parisien est lui emballé par l'idée de voir ce dernier jouer au Paris Saint-Germain et milite pour un tel choix. A la fin de saison, le Prince Albert annonçait que Mbappé Senior était favorable à une saison supplémentaire de Kylian à Monaco. A priori les choses ont radicalement évolué dans un dossier qui s'annonce palpitant, même si du côté de la Principauté on semble compter sur l'attaquant international au moins une année de plus.