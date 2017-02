PSG : Le business Griezmann n'a rien à faire à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Agent plus spécialement en charge de l’image d’Antoine Griezmann, Sébastien Bellecontre a évoqué dans So Foot l’avenir de l’attaquant international français de l’Atlético Madrid. Mais c’est sous l’angle du business qu’il a accepté de parler de ce qui serait bon, ou pas, pour celui qui est désormais le chouchou du grand public français. Et forcément, les propos qu’il tient doivent être pris sous cet angle, et pas du tout sur le plan de l’intérêt sportif pour Antoine Griezmann.

Car forcément, l’entreprise Griezmann n’est pas obligatoirement sur la même longueur d’onde que le footballeur. « Le modèle, ce serait un mélange de Beckham et Zidane. Beckham parce que c’est son idole, mais aussi parce que je voudrais en faire une icône de mode qui survive à sa carrière. Zidane pour l’ADN français, la simplicité, les valeurs familiales, la fidélité aussi … On veut qu’Antoine termine sa carrière chez Puma par exemple, explique l’agent d’image d’Antoine Griezmann, qui rêve déjà d’un scénario bien précis. Quand je lis des articles sur un hypothétique transfert à Manchester United, je dois dire que ce serait le scénario idéal au niveau marketing. Il jouerait dans le club de Beckham, son idole, avec le même numéro 7 mythique dans le dos (…) Toujours en dehors de toute considération sportive, le PSG serait intéressant au niveau franco-français, mais on est déjà passé à l’international… »