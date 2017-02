PSG : Le briefing musclé de Ben Arfa avant Barcelone

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avant d'affronter le grand FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est prêt à en découdre, si l'on en croit les dires d'Hatem Ben Arfa.

Pour battre le Barça, qui a sorti une très grosse performance à Alaves samedi (0-6), le club de la capitale française devra faire très fort. Mais dans le football, tout est possible, même si le FCB part avec le statut de favori. Et les Parisiens croient en l'exploit. Si Thiago Silva estime qu'Emery sera la clé de ce match européen, Hatem Ben Arfa, lui, avoue que le collectif parisien dans sa globalité a les moyens de faire un grand résultat face à Barcelone, et notamment avec la présence de Verratti. Selon l'attaquant français, le PSG doit s'appuyer sur ses performances de l'année 2017 pour aborder ce match avec sérénité et volonté.

« Sur notre groupe. On a un groupe assez solidaire, très solidaire même. On fait des bonnes choses depuis 2017. Il faudra vraiment s'appuyer sur ça pour passer ce tour-là. C'est quelque chose qu'on veut, qu'on souhaite et on y croit fort. C'est un groupe : Cavani a marqué deux buts, mais c'est un autre qui va marquer demain. Il n'y a pas que les buts qui comptent, c'est le travail du gardien, du défenseur, du milieu et de l'attaquant. On aura besoin de tout le monde. Ce match-là, il faudra qu'on soit tous à 100 % car on sait qu'on joue contre une équipe qui est techniquement très forte. Si on fait une erreur, ils vont l'exploiter donc il faudra tout le monde à 100%. Et c'est bien car on a le retour de Marco Verratti qui va nous faire du bien. On est contents de le récupérer. On est prêts pour mardi », a avoué Ben Arfa, qui abordera donc le choc européen contre le Barça avec une grande ambition.