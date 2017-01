PSG : Le bouquet final de Las Palmas pour Jesé

Dans : PSG, Liga, Mercato.

D’ici la fin du mercato hivernal mardi soir, le Paris Saint-Germain devra bien trouver une solution pour Jesé Rodriguez (23 ans).

Poussé vers la sortie par l’entraîneur Unai Emery, qui ne compte pas sur lui depuis son arrivée l’été dernier, l’attaquant espagnol est déterminé à rejoindre Las Palmas en prêt. Seul problème, le club des Iles Canaries n’a pas les moyens de prendre en charge le salaire de l’ancien du Real Madrid. C’est pourquoi Jesé semblait plutôt se diriger vers Middlesbrough. Mais un nouveau rebondissement pourrait permettre au président Miguel Angel Ramirez de l’emporter.

« Son arrivée est plus proche que jamais, a indiqué le dirigeant de Las Palmas à la Cadena Ser. Ces derniers jours, nous avons plus appuyé et nous avons tenté de mettre un peu tout en notre faveur, afin que tout coïncide entre le joueur, le PSG et l’UD Las Palmas, et afin que Jesé puisse jouer les mois prochains dans l’équipe pour laquelle il souhaite jouer. Nous ne pouvons entrer en compétition avec les clubs qui veulent attirer Jesé. Mais notre avantage, c’est que Jesé veut venir chez nous. L’UD est prête à se mouiller. Et son agent Ginés Carvajal effectue un travail phénoménal, il va faire en sorte qu’il vienne à Las Palmas. » Peu importe l’issue, la fin de ce feuilleton est proche.