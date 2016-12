PSG : Le Bayern et le Real mettent Paris au défi sur cette piste

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, Serie A.

Parmi les dossiers à régler sur le plus long terme, le recrutement d’un arrière gauche sera inévitablement à prendre en compte, Maxwell jouant sa dernière saison au PSG.

Si Layvin Kurzawa semble capable de prendre sa succession, Paris va, comme à droite avec le recrutement de Thomas Meunier l’été dernier, faire venir un joueur capable de faire jouer la concurrence à fond. Et le choix numéro un des dirigeants parisiens est déjà connu, il s’agit de Faouzi Ghoulam. L’Algérien enchaine les saisons pleines avec Naples, et à 25 ans, il arrive dans la meilleure forme de sa carrière.

L’été prochain, il n’aura plus qu’un an de contrat avec le club de Campanie, et cela a mis trois gros bras européens en appétit. Le PSG bien évidemment, mais aussi le Bayern Munich et le Real Madrid, affirme La Gazzetta dello Sport. Le club allemand serait déjà passé à l’action, proposant à l’ancien stéphanois de venir en Bavière l’été prochain pour un contrat de quatre ans et un salaire multiplié par quatre, à 3 ME par an. Naples ne bradera toutefois pas son joueur, même si la proximité de la fin de son contrat va forcément amener le truculent Aurelio de Laurentiis à faire des concessions.