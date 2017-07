PSG : Le Barça répond à la rumeur Verratti... ou pas

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Interrogés sur la potentielle arrivée estivale de Marco Verratti au FC Barcelone, les dirigeants blaugranas ont sérieusement botté en touche.

Depuis plusieurs semaines, Marco Verratti fait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le Barça. Même si ses envies de départ se sont calmées depuis qu'il s'est excusé dans une vidéo officielle après son retour à l'entraînement avec Paris, le milieu de terrain de 24 ans fait toujours parler de lui. Le week-end dernier, les journaux catalans évoquaient même un potentiel échange avec Ivan Rakitic voire avec André Gomes plus 65 millions d’euros pour que le club barcelonais réussisse à recruter l'international italien. Mais ceci ne semble pas dans les tuyaux à Barcelone, si l'on en croit les dires de la direction.

« Perdre Gomes et Rakitic pour recruter Verratti ? Ce sont des joueurs que je considère comme étant dans mes plans », a déclaré, en conférence de presse, le nouvel entraîneur Ernesto Valverde. De son côté, le directeur technique Robert Fernandez a annoncé que le FCB ne souhaitait pas perdre un joueur de son effectif pour faire venir Verratti. Au moins, les choses sont claires, et le PSG peut donc souffler un coup... avant le prochain épisode.