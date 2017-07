PSG : Le Barça met Paris au défi de recruter Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alors que Neymar semble tout proche du Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival, le FC Barcelone a réagi publiquement à cette rumeur par l'intermédiaire de son président.

Depuis le début de la semaine, le feuilleton Neymar agite le mercato. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le Barça en octobre dernier, l'attaquant de 25 ans est sur le départ. Les médias brésiliens et espagnols s'accordent pour dire que le transfert de l'international brésilien dans le club de la capitale française est en bonne voie, Paris étant disposé à payer sa clause libératoire fixée à 222 ME. Un rendez-vous entre le père du joueur et Antero Henrique est même prévu dans les prochains jours pour évoquer le potentiel futur contrat de Neymar au PSG. Sauf que dans ces négociations, le Barça a son mot à dire, par le biais de son président Josep Bartomeu.

« Neymar n’est pas sur le marché. Il a un contrat qui court sur encore quatre ans et, bien sûr, nous comptons sur lui. Il fait partie de l’équipe et de notre trident offensif. Les clauses de départ sont impossibles à activer si le club intéressé souhaite rester dans les contraintes du fair-play financier. Si quelqu’un souhaite sortir de ces contraintes, alors il pourra activer ces clauses », a déclaré, à l’AP, le président du Barça, qui assure que ce transfert n'est pas réalisable financièrement. Chiche ?