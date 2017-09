PSG : Le Barça l'a encore mauvaise pour Verratti

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Interrogé sur le mercato du FC Barcelone, le directeur sportif Robert Fernandez a fait une confidence sur Marco Verratti, qui aurait pu quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Depuis la fermeture du marché des transferts, qui a eu lieu le 1er septembre en Espagne, les fans du Barça sont mécontents par rapport au recrutement raté. Attendu comme le marché du renouveau avec l'arrivée de Valverde et après une saison galère, ce mercato a finalement été très difficile puisque Barcelone ne s'est pas renforcé en laissant partir Neymar au PSG, et ce malgré le recrutement de Semedo, Paulinho et Dembélé. Un échec d'autant plus réel que le FCB a subi plusieurs revers durant cet été. Outre les pistes Coutinho et Di Maria, Barcelone a aussi pris un râteau de la part du PSG pour Marco Verratti. Et ça, Robert Fernandez a encore du mal à le digérer...

« Dire que nous n'avons pas tenté de faire venir Verratti, c'est faux. J'ai même parlé personnellement à Unai Emery et il sait parfaitement que Marco est un joueur que nous voulions, et dont nous avons besoin », a lancé, en conférence de presse, le dirigeant du Barça, qui regrette donc la non-venue du milieu de terrain italien. Et désormais, le FCB aura encore plus de mal à attirer Verratti dans ses filets puisque Paris a franchi un véritable cap cet été en recrutant Neymar et Mbappé...