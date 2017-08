PSG : Le Barça et la Fédé peuvent bloquer Neymar encore 10 jours !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Officiellement joueur du Paris Saint-Germain depuis jeudi soir, Neymar n'a toujours pas le droit de disputer la moindre seconde avec son nouveau club, puisque ce mardi matin le Certificat international de transfert n'est pas arrivé à la Ligue de Football Professionnel. Pour l'instant, la star brésilienne n'est donc pas à la disposition d'Unai Emery pour le déplacement de dimanche soir à Guingamp.

Même si l'attitude de la Fédération espagnole de football, habilitée à transmettre le CIT peut sembler totalement puérile, l'instance espagnole du football semble surtout être coincée par les dirigeants du FC Barcelone, visiblement plus rapides à encaisser un chèque de 222ME qu'à accepter que le document soit délivré. Selon L'Equipe, le Barça pourrait même faire durer le plaisir jusqu'au vendredi 18 août, date limite pour envoyer ce fameux certificat, le club catalan ayant 15 jours pour le faire, et non 7 comme annoncé préalablement. Si ce n'était pas le cas à cette date, alors la FIFA donnera automatiquement ce document à la Ligue de Football Professionnel comme le règlement l'autorise. On peut se demander les raisons de cette attitude du FC Barcelone, mais nul doute que le PSG ne l'oubliera pas de sitôt.