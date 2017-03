PSG : Le Barça doit s'inspirer de l'OM selon un ancien marseillais

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OM.

La mission du FC Barcelone contre le PSG, mercredi soir en match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, sera très très compliquée, mais pas impossible. Avant ce choc tant attendu, Eric Roy, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et consultant chez BeInSports, estime que le Barça peut réussir l'exploit que serait de renverser le 4-0 pris à l'aller au Parc des Princes. Et Roy de se rappeler d'un incroyable OM-Montpellier en août 1998 où Marseille, mené 0-4 à la pause, avait fini par gagner.

« A l’aller, Paris réalise le match parfait mais personne ne l’avait imaginé. Celui qui dit le contraire est un menteur. Aujourd’hui, personne ne pense que Paris peut être renversé. Mais, malheureusement, c’est possible. S’il y a 2-0 à la mi-temps, ce n’est pas jouable pour Barcelone ? On se fait tous un scénario de match quand on est entraîneur, consultant ou journaliste. On imagine le PSG aller chercher une nouvelle fois Barcelone dans son camp, l’empêcher de ressortir facilement le ballon et qu’il a les moyens de marquer un but au Camp Nou. C’est le scénario idéal mais le foot ne marche pas comme ça, explique, dans Le Parisien, Eric Roy, qui rappelle l’incroyable exploit signé par l’OM il y a 19 ans. Remonter quatre buts, je l’ai fait avec Marseille contre Montpellier et en quarante-cinq minutes. On s’est tous regardés dans le vestiaire et j’ai vu qu’on se demandait comment on allait sortir du Vélodrome. A 4-2, le stade s’est enflammé et on est devenus sûrs de gagner et on a gagné. Un match tourne en un instant. A 4-0, Montpellier jouait comme des champions du monde. A 4-2, ils ont perdu les pédales. Le PSG ne doit pas laisser un instant les Barcelonais y croire. »