PSG : Le Barça accepte le chèque de 222ME, Neymar s'envole pour Paris !

La Liga a beau avoir refusé de prendre le chèque de 222ME transmis par l'avocat de Neymar pour lever l'option d'achat, le joueur brésilien n'est plus un joueur du FC Barcelone depuis quelques minutes. En effet, le représentant de Neymar s'est rendu ce jeudi après-midi au siège du géant catalan, et là, l'argent a été accepté par le directeur général du FC Barcelone, Oscar Grau, et Gomez Ponti, conseiller juridique du club. Autrement dit, le Barça a encaissé les 222ME et a activé la clause libératoire, faisant de Neymar un joueur susceptible de signer là où il le souhaite, et donc au Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs médias espagnols, informé de cette décision de Barcelone, Neymar a aussitôt pris la destination d'un aéroport où son avion privé l'attendait afin de rejoindre dans la soirée Paris, où sa famille est arrivé il y a quelques heures, dans un palace. Le PSG peut déjà rêver plus grand.