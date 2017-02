PSG : Le Barça a pris Paris de haut accuse Pauleta

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Présent au Parc des Princes mardi soir, Pedro Miguel Pauleta a assisté à la démonstration du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Impressionné par la performance du champion de France, l’ancien Parisien a aussi été surpris par l’état d’esprit affiché par les Blaugrana. « Le Barça n'a pas respecté le PSG, seul Neymar a couru, a constaté le Portugais dans L’Equipe. Tactiquement, c'était parfait, ce qu’a réalisé Paris, l'équipe a tout fait parfaitement et tous les joueurs ont été très bons. C'était nécessaire pour gagner. » Et « L’Aigle des Açores » n’a pas oublié de souligner certaines individualités, dont l’entraîneur Unai Emery.

« Déjà, les quatre buts ont été inscrits par les attaquants, il faut le noter. C'est ce qu'on leur demande, mais là, ils l'ont fait. Le PSG est une équipe offensive, avec trois milieux de terrain exceptionnels, et notamment Rabiot et Verratti qui apportent offensivement, a-t-il commenté. Emery sentait que le PSG pouvait faire mal au FC Barcelone, car cette équipe a des difficultés défensives quand elle n'a pas le ballon, cela s'est vu. C'était vraiment le match parfait. Je crois que le monde du foot a été impressionné par le PSG. » C’est certain, Paris ne sera plus perçu de la même manière après ce 14 février.