PSG : Laurent Blanc ou Unai Emery ? Luis Fernandez vote sans hésiter

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi, à la veille d'un match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain qui pourrait sceller l'avenir du championnat, Le Parisien a interrogé différentes personnalités du football ayant un rapport plus ou moins proche avec le PSG afin de savoir s'ils sont plutôt nostalgiques du Paris de Laurent Blanc ou fan de celui d'Unai Emery. Parmi ceux qui sont forcément plus attachés à Paris, il y a Luis Fernandez. Et lorsque l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain doit choisir, il n'a strictement aucune hésitation.

Luis Fernandez choisit en effet le PSG sauce Unai Emery. « Je vote Emery. Je l’aime ! Cette saison, l’opposition est plus relevée avec Monaco et Nice. La première partie m’a déçu, mais je vois plus de pressing, plus d’agressivité, moins de possession et plus de jeu vers l’avant. Paris a peut-être été moins spectaculaire, mais je préfère un PSG qui bataille plutôt que celui qui remporte la Ligue 1 avec trente points d’avance », explique Luis Fernandez, visiblement sous le charme de l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain dont le bilan restera inévitablement marqué par le crash à Barcelone.