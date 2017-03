PSG : Larqué exige Cavani capitaine et surtout pas Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent sur blessure lors du match aller contre le FC Barcelone, Thiago Silva avait retrouvé sa place mercredi au Camp Nou. Et le capitaine brésilien du PSG a contribué au naufrage parisien, en semblant encore une fois incapable de gérer le stress énorme durant cette rencontre. Ce n’est pas la première fois que le défenseur est mis en cause et cette fois de nombreux supporters du Paris Saint-Germain estiment que Thiago Silva fait la saison de trop. Pour Jean-Michel Larqué, il est clair que le Brésilien n’a plus les épaules suffisamment solides pour avoir des responsabilités, le consultant de RMC estimant que désormais le brassard de capitaine doit revenir à Edison Cavani.

« La défaite du PSG était collective, mais il y a des personnes qui sont plus responsables que d’autres. Il y a des choses qui m’interpellent. Dans une équipe, il y a un entraîneur, mais aussi un capitaine, lequel avait été absent contre Barcelone, comme il l’avait été contre l’Allemagne. Pourtant ce monsieur a un physiothérapeute particulier (…) Je me pose des questions sur le leadership de Thiago Silva (…) Se remobiliser, il n’y a que ça à faire. Mais enfin, si un joueur doit avoir le brassard, un qui est exemplaire, c’est Edinson Cavani ! Les consignes de Silva n’ont aucune portée », explique Jean-Michel Larqué, convaincu qu’El Matador doit devenir le patron de ce PSG-là.