PSG : Larqué déjà en mode grincheux sur Draxler

Julian Draxler n'a pas raté ses débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes puisque l'international allemand, recruté lors du mercato d'hiver, a marqué le 7e et dernier but du PSG contre Bastia, lui qui était entré à l'heure de jeu à la place d'Adrien Rabiot. Alors s'il est trop tôt pour s'enflammer, on peut tout de même constater que Julian Draxler a réussi ses premiers pas au Paris Saint-Germain. Cela n'est toutefois pas suffisant pour rassurer Jean-Michel Larqué, lequel ne voit aucune raison de croire que l'attaquant allemand est la star que le PSG attend.

« Draxler, les commentaires sur sa performance me rappellent ceux entendus pour Di Maria après son match à Monaco. C’était formidable. Et puis la bougie a commencé à fondre, et puis la mèche. Draxler n’a jamais été convoité par le Bayern et le Borussia, les deux monstres de la Bundesliga, ça me laisse perplexe. Avant de dire que c’est la star qui va faire franchir un pallier au PSG, laissez moi attendre ! », a confié, sur RMC, Jean-Michel Larqué, pas réellement enthousiaste concernant le premier renfort du Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Julian Draxler sait ce qu'il lui reste à faire...