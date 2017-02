PSG : Larqué a hâte de voir Emery dans la difficulté

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent bousculé en première partie de saison, le Paris Saint-Germain montre un bien meilleur visage depuis la reprise.

Plus sereins, les Parisiens affichent une maîtrise rarement constatée lors de la phase aller. Nouvel exemple avec le large succès à Rennes (0-4) mercredi, en 16e de finale de Coupe de France. Mais ce n’est pas encore suffisant pour emballer Jean-Michel Larqué. De son côté, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne attend de voir l’équipe d’Unai Emery dans des cols plus redoutables que le Roazhon Park.

« Si Pastore n’a pas joué, Emery a eu l’essentiel de son effectif pendant six mois. Le PSG a fait ce qu’il fallait, pas moins pas plus, a estimé le consultant de RMC. Dorénavant, on rentre dans le dur parce qu’il faut rattraper Monaco et Nice. Et puis arrive le Tourmalet du football : Le Barça. La façon de jouer, je n’ai rien vu d’extraordinaire, ni de catastrophique. Je suis sceptique mais pas perplexe. J’attends de voir. » Autrement dit, Larqué attend Paris au tournant.