PSG : La Une de la Provence sur Neymar écoeure Pierre Ménès

Propriété de Bernard Tapie, et ouvertement supporter de l'Olympique de Marseille, le quotidien La Provence a jugé utile de faire sa Une ce jeudi sur le transfert de Neymar au PSG avec un titre bien choc : « Neymar arrive au PSG-du-Qatar » et un comparatif pour le moins légèrement populiste sur le nombre de Smic que ce transfert représente. Et cela a d'autant plus de quoi surprendre que le quotidien régional n'évoque même pas le match jouera l'OM ce même jour en Europa League.

Via Twitter, Pierre Ménès a dit ce qu'il pensait de ce traitement de l'info par le quotidien provençal. « Qu'est ce que je te disais hier. La honte du journalisme . Raciste en plus (…) Y a pas besoin d'être parisien ou nantais pour trouver que la Provence est une honte. La référence au Qatar est raciste (…) Morata 80 lukaku 80 Pogba 110 c'est aussi la faire du PSG ? Sérieux … », a expliqué le consultant de Canal+, visiblement effaré que l'on puisse en arriver-là pour vendre du papier.