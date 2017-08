PSG : La signature de Juan Foyth tombe à l'eau

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Annoncée depuis des semaines, puisque le Paris Saint-Germain et le club argentin de l'Estudiantes s'était mis d'accord pour un transfert à hauteur de 13ME, la venue de Juan Foyth semble finalement ne pas devoir se faire. En effet, le jeune défenseur argentin donne toujours la priorité à Tottenham, car il est bien conscient qu'il aura plus de temps de jeu du côté des Spurs qu'au PSG où la concurrence est forcément très rude. Et comme du côté du Paris Saint-Germain on a refusé de lui garantir quoi que ce soit, le doute s'est définitivement installé dans l'esprit du joueur.

Dans un premier temps les dirigeants d'Estudiantes ont tenté de faire changer d'avis Juan Foyth, afin qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Mais ils auraient finalement décidé d'accéder à sa demande et de négocier avec le club londonien afin d'aboutir à un accord avant la deadline du 31 août prochain. Sauf nouveau retournement de situation toujours possible, Juan Foyth ne signera donc pas au PSG cette saison.