PSG : La raison pour laquelle Faouzi Ghoulam ne veut pas jouer à Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Considéré comme la cible numéro 1 du PSG au poste d’arrière gauche avec Ricardo Rodriguez, Faouzi Ghoulam ne penche pas vraiment pour un avenir au sein du club de la capitale.

La Gazzetta dello Sport s’est intéressée au cas de l’international algérien ce samedi, et affirme qu’il va quitter Naples à la fin de l’actuelle saison. Solide défenseur de Serie A, l’ancien stéphanois a énormément progressé ces dernières années, mais son contrat et son salaire n’ont pas suivi cette progression à son goût. Dès lors, à un an de la fin de son bail, Ghoulam se dirige vers un grand d’Europe, et c’est pourquoi Paris s’est positionné depuis plusieurs mois.

En vain visiblement car le journal sportif italien affirme que le latéral préfère le Bayern Munich, et ne compte pas retourner en Ligue 1, un championnat qu’il a déjà fréquenté avec les Verts. Cela tombe bien, Carlo Ancelotti l’aurait aussi mis dans sa liste de shopping pour l’été prochain, ce qui laisse visiblement peu de chances à Paris de trouver en Ghoulam le remplaçant de Maxwell, et le concurrent de Layvin Kurzawa.