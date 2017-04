PSG : La prolongation de Cavani officialisée sous 48h avec un gros bonus !

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncée depuis des mois, la prolongation d'Edison Cavani semblait encore buter sur des détails ces dernières semaines. Mais cette fois, tout paraît désormais bouclé et Le Parisien confirme ce dimanche ce que disait Canal+ en marge du match PSG-MHSC, à savoir qu'El Matador allait rapidement signer jusqu'en 2020 avec Paris.

Afin d'accepter de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a demandé et obtenu une hausse conséquente de son salaire actuelle, 9,6ME par saison, et il deviendra le footballeur le mieux payé du PSG et donc de Ligue 1 en dépassant Angel Di Maria, lequel est lui à 10,8ME par an. L'officialisation de cet accord entre le club de la capitale et le meilleur buteur actuel de Ligue 1 devrait intervenir lundi ou mardi. Une belle satisfaction pour Nasser Al-Khelaifi qui n'a jamais caché son admiration pour Edinson Cavani, dont il a toujours voulu faire sa tête de gondole, surtout après le départ de Zlatan Ibrahimovic. Et cette prolongation de la star offensive du Paris Saint-Germain n'empêchera pas le PSG de recruter du lourd sur le plan offensif lors du prochain mercato, les supporters parisiens peuvent fêter cela...