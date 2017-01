PSG : La première offre sérieuse pour Jesé est tombée

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Désireux de rejoindre Las Palmas, le club de son île natale aux Canaries, Jesé est confronté à la dure réalité du marché.

La formation de Liga ne peut pas prendre en charge le salaire de l’attaquant parisien, et son président l’a fait savoir, il ne fera pas de folies pour l’ancien madrilène, malgré la perspective alléchante de se renforcer avec un joueur revanchard et… local. Résultat, d’autres clubs se positionnent et notamment la Roma, qui selon Sport Italia a déjà dégainé une offre très solide pour récupérer Jesé.

Il s’agit d’une offre de prêt payant à hauteur de 2 ME, ce qui permet déjà au PSG de bien limiter la casse sur le plan financier. Assortie à cette offre, une option d’achat, pour l’heure non obligatoire, légèrement inférieure à 20 ME. Une belle porte de sortie et des négociations qui pourraient bien avancer rapidement, puisque la Roma avait déjà réussi à récupérer un joueur mis sur la touche au PSG il y a quelques temps de cela : Lucas Digne. Comme pour l’ex-Lillois, cette solution pourrait satisfaire tout le monde, surtout qu’elles sont bien plus avantageuse sur le plan économique que celles débutées avec Las Palmas.