PSG : La polémique entre Neymar et Cavani, Alves en rigole

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Au cœur d'une embrouille mêlant Edinson Cavani et Neymar, Daniel Alves a tenté d'éteindre le feu en prenant la responsabilité de la friction. Sans grande réussite...

57e minute de jeu au Parc des Princes dimanche soir. Toujours dos-à-dos avec l'OL (0-0), Paris dispose d'un bon coup-franc à l’entrée de la surface lyonnaise. Edinson Cavani s'empare du ballon pour le tirer, mais Dani Alves lui prend des mains pour le donner à son compatriote Neymar. Ce fait plus ou moins banal n'est finalement pas anodin quand on voit que l'attaquant uruguayen est sorti énervé en fin de rencontre après avoir loupé son penalty (79e), aussi discuté par Neymar. Depuis, la polémique enflamme entre la nouvelle star brésilienne et le Matador. Mais Daniel Alves, coupable sur le premier coup, a tenté de calmer les choses.

« J’allais tirer (rires). J’ai pris le ballon pour tirer le coup franc, parce que j’en ai déjà mis quelques-uns (rires) ! Je le sentais. Je crois que ce n’est rien, le plus important est que l’équipe soit en tête plus que quelconque statistique individuelle. Je crois que, quand on a envie et que le jeu est bloqué, on veut prendre ses responsabilités. C’est ce que j’ai voulu faire à ce moment-là, mais Ney m’a pris la balle et a fini par tirer. J’avais déjà tiré le premier et j’ai essayé de prendre celui-là aussi, mais malheureusement, je n'ai pas pu », a lancé, au micro de SporTV, Alves, qui estime donc avoir pris le ballon pour frapper lui-même, sauf qu'il laisse tranquillement la balle à Neymar après... En voulant mettre les choses à plat, le latéral droit parisien a peut-être empiré la polémique.