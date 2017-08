PSG : La Liga s'oppose officiellement au transfert de Neymar au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Feuilleton Neymar : énième rebondissement. Tandis que l’attaquant du FC Barcelone est revenu mardi soir en Espagne, où il doit participer ce mercredi à son dernier entraînement sous les ordres d’Ernesto Valverde, la Liga, via son président Javier Tebas, compte toujours faire barrage au Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à As, le dirigeant espagnol confirme qu’il va porter plainte auprès de l’UEFA.

« Non, nous n’accepterons pas l’argent d’un club comme le PSG, qui ne fait pas partie de la Liga mais veut y exercer un droit, d’autant plus que ce club enfreint des règles et des lois. A savoir les règles de l’UEFA et le fair-play financier et les lois de l’Union Européenne et de la concurrence en Suisse. Ce serait une contradiction d’accepter le paiement. Si le PSG arrive avec l’argent de la clause, nous ne l’accepterons pas » a révélé le président de la Liga, âgé de 52 ans avant de renchérir.

« Nous n’accepterons pas l’argent du PSG »

« La plainte est prête et sera présentée à l’UEFA, l’Union Européenne et à la Cour de Suisse, qui sont les tribunaux compétents. En gros, il s’agit de dénoncer la concurrence déloyale de la part de clubs qui reçoivent des injections financières de pays. Le PSG est un exemple clair de dopage financier, de club-Etat ». Des déclarations qui laissent peu de doutes dans la détermination du dirigeant espagnol à s'opposer au PSG et à son montage financier pour enrôler Neymar.

Par ailleurs, dans son édition du jour, le quotidien Sport confirme les déclarations du président de la Ligue, en indiquant que l’organisateur du championnat espagnol va s’opposer au transfert de Neymar au Paris Saint-Germain et au paiement de sa clause libératoire de 222ME. Un nouveau rebondissement dans un dossier qui pourrait traîner plus que prévu, bien qu’il ne soit pas encore certain que cette prise de position du président de la Liga empêche le PSG de rafler la mise dans les prochains jours…