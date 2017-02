PSG : La Liga plutôt que Paris, ce buteur se félicite de son choix

Dans : PSG, Mercato.

Si le PSG n’a pas trouvé de buteur remplaçant à Edinson Cavani cette saison, c’est autant valable pour le mois de janvier, que pour l’été dernier, où cette recherche avait déjà été lancée sans réussite. Pourtant, les dirigeants franciliens avaient noué des contacts avec plusieurs éléments capables d’occuper ce poste. Et notamment Wissam Ben Yedder, un homme à plus de 10 buts par saison avec Toulouse, et qui a opté pour le FC Séville. Un choix dont il se félicite tous les jours, comme il l’a expliqué à TF1.

« Le PSG vous a-t-il sondé l'été dernier ? Oui, mais j'ai fait mon choix. Je n'ai pas de regrets. L'Espagne ? C'est un autre monde. Ce n'est pas la même chose que la Ligue 1. J'aurais même aimé y jouer avant », a expliqué le Franco-Tunisien, persuadé que sa réussite offensive va finir par lui offrir une place en équipe de France dans les mois à venir. Pour cela, un passage pour Paris aurait aussi pu lui offrir un gros coup de projecteur.