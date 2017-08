PSG : La LFP entre dans la bataille Neymar et accuse la Liga !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

La Ligue de Football Professionnel a décidé de réagir à la décision prise par la Liga de refuser le paiement de 222ME destiné à régler la clause libératoire de Neymar afin qu'il signe au PSG. Et du côté de la LFP on est clairement mécontent de la décision prise par son homologue espagnol.

« La LFP s’étonne et ne comprend pas le refus de la Liga de simplement accepter le paiement de la clause libératoire du joueur Neymar. La LFP demande à la Liga de s'en tenir au règlement de la FIFA et à ses attributions. La LFP soutient le Paris Saint-Germain et souhaite la venue de Neymar dans le championnat de Ligue 1. Les services juridiques de la LFP sont en soutien et à la disposition du Paris Saint-Germain pour que le contrat de Neymar soit homologué dans les meilleurs délais », a prévenu la Ligue de Football Professionnel, qui n’attend pas la signature de Neymar au PSG pour officialiser le transfert à venir de la star brésilienne.