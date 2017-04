PSG : La Juventus propose un étonnant échange pour récupérer Di Maria

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

A l’époque où Leonardo dirigeait les transferts parisiens, le championnat italien a été clairement une source d’inspiration pour le PSG. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti, Edinson Cavani, Javier Pastore, Salvatore Sirigu ou Ezequiel Lavezzi, un véritable arrivage a posé ses valises en provenance de la Botte. Depuis ce temps, certains joueurs sont régulièrement annoncés sur le retour, sans que cela ne se concrétise réellement. La Juventus, qui peste encore d’avoir manqué Marco Verratti alors qu’il évoluait en Serie B du côté de Pescara, cherche à puiser dans l’effectif parisien. Et quand ce n’est pas Blaise Matuidi, qui a failli rejoindre la Vieille Dame l’été dernier, c’est Angel Di Maria. Selon TMW, le club piémontais aimerait faire venir l’ailier argentin, mais ne serait pas prêt à faire des folies pour cela.

En effet, acheté 63 ME par le PSG, le natif de Rosario n’a plus que deux ans de contrat avec le club de la capitale. Malgré son réveil en deuxième partie de saison, la Juventus estime pouvoir faire très nettement baisser son prix à quelques millions d'euros en envoyant deux joueurs en échange. Il s’agirait de Mario Mandzukic, attaquant croate confirmé et capable de jouer en pointe pour aider Cavani, ou sur les côtés, et de Mario Lemina, qui n’a pas totalement convaincu à la Juve malgré un temps de jeu tout de même intéressant. Des joueurs à forte valeur marchande, même si le PSG n’envisage pas, à l’heure actuelle, de se séparer d’un joueur décisif et qui a surtout retrouvé son jeu ces derniers mois.