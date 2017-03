PSG : La Juventus fixe une première condition pour avoir Verratti

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Dans le viseur de la Juventus, Marco Verratti pourrait quitter le Paris Saint-Germain... à la demande de son agent, Donato Di Campli.

Jusqu'au 8 mars 2017, tout se passait pour le mieux pour Marco Verratti au sein du club de la capitale française. Adulé par les supporters et chouchouté par ses dirigeants malgré quelques écarts extra-sportifs, le milieu de terrain italien se voyait même terminer sa carrière à Paris. Oui, mais voilà, la terrible élimination contre le FC Barcelone en Ligue des Champions est passée par là. Et depuis jeudi dernier, tout est remis en question à Paris.

Rangé aux oubliettes depuis un certain temps, le départ de Verratti refait surface. Et la presse italienne y croit désormais plus que jamais. Suivi par la Juventus depuis de nombreuses années, Verratti a-t-il une chance d'être rapatrié en Italie l'été prochain ? Selon le Corriere dello Sport, ce rêve peut devenir réalité puisque le club turinois peut compter sur l'appui de Donato Di Campli. Mécontent de certaines choses en France, et notamment de la presse, l'agent de Verratti pousserait effectivement son joueur à quitter Paris, cinq saisons après son arrivée de Pescara. Et la Vieille Dame aurait d'ores et déjà demandé à Di Campli de faire part officiellement de l'intérêt de Verratti pour un retour en Serie A afin de commencer les manoeuvres.