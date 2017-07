PSG : La Fiorentina peut se payer Nkunku, pas Jesé...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

La concurrence s’annonce rude au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ainsi, un certain nombre de joueurs devraient quitter le club dans une quête de temps de jeu plus important. Mais l’opération dégraissage ne sera pas simple pour le club. Néanmoins, une porte de sortie aurait été trouvée pour Christopher Nkunku (19 ans). En effet, le Corriere dello Sport indique que le jeune milieu de terrain parisien va être prêté sans option d’achat à la Fiorentina dans les prochaines heures.

Un autre joueur du Paris Saint-Germain intéresse le club italien : Jesé Rodriguez. Prêté à Las Palmas l’hiver dernier, le joueur n’a pas été retenu par le club espagnol. Il faut dire que son salaire pèse lourd et ne peut être pris en charge par tout le monde. Effectivement, l’ancien attaquant du Real Madrid émarge à 3,5 millions d’euros par an au PSG. Des émoluments qui pourraient également refroidir la Fiorentina. L’avenir de Jesé Rodriguez, plus que jamais, est flou. Mais le joueur a bel et bien été convoqué par Unai Emery pour le stage de présaison du club aux Etats-Unis.