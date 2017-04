PSG : La femme d'Areola accuse L'Equipe « de mentir encore »

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mercredi, L'Equipe a évoqué dans un long article la situation d'Alphonse Areola au Paris Saint-Germain. Et le quotidien sportif a notamment expliqué que l'épouse du gardien de but du PSG aurait une grosse influence sur l'avenir de ce dernier, notamment parce qu'elle apprécie de vivre dans la capitale, rappelant que Marrion Areola avait utilisé Instagram la semaine dernière pour rappeler que certains avaient oublié très vite que le portier international avait brillé à Villarreal, sortant même une photo de leur fille avec le maillot du Sous-Marin jaune.

Que L'Equipe puisse se servir d'elle a clairement agacé Marrion Areola. Et via son compte Instagram, elle a dit ce qu'elle pensait de tout cela : « Hello L’Equipe ? Vous n’avez pas marre de mentir ? Et comme par hasard l’article sort aujourd’hui ». De quoi forcément remettre un peu d'huile sur le feu concernant les relations entre le quotidien et le Paris Saint-Germain, l'affaire de la fausse info sur Marco Verratti ayant clairement tendu la situation entre L'Equipe et le club de la capitale, mais également avec les supporters du PSG qui estiment que Paris n'est pas traité de manière équitable.