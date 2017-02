PSG : La concurrence solidifie Paris, Matuidi l'atteste

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, Blaise Matuidi a fait les frais du bon coaching d'Unai Emery lors de la victoire du PSG à Dijon (1-3). Le milieu de terrain est donc aux premières loges pour évoquer la concurrence à Paris.

Incapable de faire la différence contre une équipe jouant le maintien en Ligue 1, Dijon, le club de la capitale française s'est dépêtré du piège dans les dix dernières minutes de jeu (1-3). Cette nouvelle victoire, qui a permis au PSG de prendre la deuxième place du championnat à trois points de Monaco, le club parisien peut la mettre sur le compte d'Unai Emery, qui a changé positivement son équipe à la 72e minute de jeu. En faisant rentrer Ben Arfa et Guedes à la place de Lucas et de Matuidi, et en passant en 4-2-3-1, l'entraîneur espagnol a réussi son coup tactique puisque les deux entrants sont à l'origine du troisième but de Cavani. Et cette nouvelle animation offensive en fin de rencontre prouve que la concurrence existe bel et bien au sein de l'effectif parisien.

« La concurrence fait du bien à tout le monde, à tout l'effectif. On a besoin de ça pour augmenter notre niveau de jeu, c'est ce qui fait avancer le groupe. Que ce soit derrière au milieu ou devant, il y a deux joueurs par poste, c'est important pour faire avancer et obtenir des résultats positifs. On voit que des joueurs ont haussé leur niveau de jeu. Je pense à Angel qui est blessé aujourd'hui, à Lucas et Julian qui vient d'arriver. On voit tout le talent qu'il a aujourd'hui, on aura besoin de tous ces joueurs qui vont apporter », a avoué, en zone mixte, Blaise Matuidi, qui estime donc que le PSG peut se servir de cette saine concurrence pour s'améliorer encore et encore.