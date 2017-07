PSG : La commission de 36ME pour le transfert de Neymar payée !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Journaliste très bien informé sur le dossier Neymar, puisque c'est lui qui a révélé au monde entier que l'attaquant brésilien du Barça était en passe de signer au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, Marcelo Bechler affirme ce vendredi soir que le PSG a d'ores et déjà réglé les 36ME de la commission destinée à payer les différents participants à ce ce qui sera le transfert de l'année.

Parmi les heureux intermédiaires, on trouve évidemment le père de Neymar, mais également Pini Zahavi, très influent partenaire dans le monde des transferts et dont il se dit qu'il a contribué très activement à la venue du joueur brésilien au PSG, notamment lorsque le doute s'est installé le week-end dernier. Marcelo Bechler ne précise pas le chèque empoché par chacun des participants à l'opération, ni combien ils sont, mais il rappelle que le père de Neymar va toucher en plus de ce pactole du Paris SG un petit bonus de 26ME lié à la prolongation de contrat signé par son fils la saison passée au FC Barcelone. De quoi envisager l'avenir avec sérénité...