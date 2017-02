PSG : La campagne de déstabilisation est lancée contre Monaco

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Nouveau dauphin de l'AS Monaco après sa victoire à Dijon (1-3), le Paris Saint-Germain est pleinement dans la course au titre en Ligue 1. Et ce n'est pas Thiago Motta qui dira le contraire...

Samedi face à Dijon, le club de la capitale française a souffert avant d'arracher la victoire en fin de match grâce à des buts de Silva et de Cavani (1-3). Avec ce quatrième succès en cinq matchs de championnat, auquel il faut rajouter le nul contre Monaco du week-end dernier (1-1), Paris s'est emparé de la deuxième place. Avec 49 points, les Parisiens se retrouvent à trois unités de l'ASM. Désormais seul leader, le club de la Principauté a maintenant le destin entre ses mains pour conquérir le trophée de champion. Mais ceci ne sera pas chose aisée car le PSG va faire tout son possible pour revenir en tentant de pousser à la faute la troupe de Leonardo Jardim, pas habituée à faire la course en tête.

« Monaco, jusqu’à aujourd’hui, ils ont mérité. Ils ont été mieux que nous. On continue de penser à nous, à faire des matchs comme ce samedi. C’est très important de prendre les trois points. On va essayer de mettre la pression à chaque match. Monaco n’est pas habitué à être premier. On va faire notre travail. On va voir s’ils vont supporter la pression », a commenté, en zone mixte, Thiago Motta, qui n'hésite donc pas à mettre la pression sur le nouveau leader monégasque.