PSG : L'UEFA ne peut pas imposer des ventes au PSG pour Neymar !

Il a suffi que RMC sorte une information selon laquelle l'UEFA aurait imposé au PSG de vendre des joueurs avant de recruter Neymar pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Seul problème, tout cela est totalement est bidon, l'instance européenne du football ne pouvant pas intervenir à priori dans une telle opération. Si l'UEFA peut sanctionner le Paris Saint-Germain dans le dossier Neymar, ce sera beaucoup plus tard à la seule lecture du bilan du club de la capitale et pas au moment du transfert.

Une version des faits confirmée par le responsable du fair-play financier à l'UEFA. « Tout le monde est surpris par les chiffres pour Neymar mais il faut savoir que les revenus des clubs ont augmenté. Le PSG a été sanctionné par le fair-play financier en 2014 et, depuis, le club a respecté nos règlements. Leurs recettes sont devenues énormes. Donc ils peuvent agir. On suppose que des clubs comme celui-là font leurs comptes. Si ce n’est pas le cas, ils seront punis, mais on ne peut pas les empêcher d’acheter », a prévenu Andrea Traverso dans la Gazzetta dello Sport. Le PSG n'a donc pas reçu des consignes de l'UEFA pour vendre des joueurs.