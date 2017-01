PSG : L’OL a convaincu Govou, Paris sera champion

Dans : PSG, Monaco, OL, Ligue 1.

Pas du tout inquiété lors du dernier exercice, le Paris Saint-Germain a affaire à deux sérieux concurrents dans la course au titre cette saison.

A commencer par l’OGC Nice, champion d’automne avec cinq points d’avance sur le club de la capitale. Pourtant, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Sidney Govou ne voit pas les Aiglons remporter le titre. Idem en ce qui concerne l’AS Monaco qui a montré ses limites contre les Gones.

« Il y a un match qui me rend pessimiste pour l'ASM. Sa réception de Lyon (1-3) le 18 décembre, a confié le consultant au quotidien Le Parisien. Certes, tout le monde peut se planter un jour contre un petit. C'est ce qui est arrivé au PSG à Montpellier (0-3). Mais là, c'était le gros choc, un dimanche soir à 21 heures. Et Monaco n'a pas été bon. Certains joueurs ont été trop nerveux et n'ont pas tenu la pression. Une grande équipe ne rate pas ce genre de rendez-vous hyper important. C'est pourquoi je suis pessimiste pour Monaco. »

L’expérience du PSG

Du coup, Govou voit Paris s’offrir un nouveau titre à l’expérience. « Parce que le titre se joue maintenant. A partir de ce mois de janvier, tout va compter double : la fatigue et la pression. Et pour résister à tout cela, il n'y a pas plus fort que le PSG, a-t-il commenté. L'expérience du haut niveau et de la lutte pour les titres, c'est dans le vestiaire du PSG qu'on en trouve le plus. Cette équipe sait gérer le stress mieux que ses concurrents. » Parole d’un septuple champion de France.