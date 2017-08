PSG : L'Inter Milan ne lâche pas l'affaire pour Kimpembe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

L’Inter Milan entend bien faire ses emplettes en France au mercato. Après avoir visé Dalbert (Nice) et Karamoh (Caen), le club Nerazzurri cible un défenseur central évoluant dans l’Hexagone : Presnel Kimpembe. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le défenseur central de 21 ans est aujourd’hui une priorité de l’Inter Milan, qui souhaite associer le jeune parisien à Miranda, le capitaine désigné par Luciano Spalletti pour la saison prochaine.

Une offre de 25ME en préparation ?

Le média italien avance que l’Inter va proposer entre 20 et 25ME au Paris Saint-Germain pour son défenseur. Néanmoins, l’offre a de grandes chances d’être refusée par les dirigeants du club de la capitale. Proche de finaliser l’arrivée de Juan Foyth pour boucler son secteur défensif, le PSG n’a aucunement l’intention de céder un joueur qui a tout pour succéder à Marquinhos ou à Thiago Silva dans les prochaines années. De plus, Unai Emery a toujours affirmé qu’il souhaitait s’appuyer sur des joueurs Français. Reste désormais à voir si l’Inter Milan est capable de monter plus haut pour faire douter la direction du PSG…