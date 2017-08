PSG : L'équipe, la victoire, le Parc... Neymar raconte son récital

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar, attaquant du PSG, après la victoire contre le TFC (6-2) : « Je suis content. Pas seulement pour le trophée de meilleur joueur du match, mais parce que l’équipe a fait un bon match, on a gagné et parce que j'ai marqué et été décisif. Le plus important, c’est la victoire du collectif. Le public est fantastique, il y a une très bonne ambiance au Parc des Princes. Je suis content pour les supporters », a-t-il déclaré sur Canal+.