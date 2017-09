PSG : L'Equipe anti-PSG ? Pierre Ménès met les pieds dans le plat

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a indiscutablement été un des moins mauvais joueurs de l'équipe de France dimanche soir face au Luxembourg. Mais ce matin, L'Equipe lui a donné la note de 4, au même niveau qu'Antoine Griezmann et Paul Pogba, ce qui peut évidemment surprendre. Via Twitter, Pierre Ménès a lui aussi bondi en voyant cette note donnée à Kylian Mbappé.

Et le consultant de Canal+ n'est pas loin de croire que si Mbappé n'a pas droit à mieux c'est parce qu'il joue désormais au Paris Saint-Germain et que le quotidien sportif n'est plus vraiment neutre dans ses critiques contre le club de la capitale. En répondant à Bixente Lizarazu, qui faisait remarquer que Mbappé avait été le seul à surnager, Pierre Ménès n'a pas molli. « Va en parler à L'équipe des fulgurances de Mbappe. Il a eu 4... (...) C'est nul et incompétent. J'espère que ce n'est pas parce qu'il a signé à Paris (...) C'est nul aussi, je lui ai mis 6 (...) Tu lis L'Equipe ? Tu le trouves juste avec le PSG », a répondu le consultant de Canal+, qui pose une question souvent évoquée sur les réseaux sociaux.