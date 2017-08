PSG : L'avocat de Neymar débarque au Barça avec le chèque de 222ME

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain aura été extraordinaire jusqu'à son terme. Alors que tout semblait être bouclé, la Liga a mis ses menaces à exécution en refusant en fin de matinée le chèque de 222ME apporté par l'avocat du joueur brésilien, lequel était accompagné d'un huissier pour faire constater la réponse négative de la Liga.

Mais le représentant de Neymar n'est pas rentré chez lui et c'est désormais l'acte 2 qui est enclenché. En effet, selon la presse espagnole, l'avocat de l'attaquant a mis le cap vers le siège du FC Barcelone, toujours en présence d'un huissier et toujours avec le chèque de 222ME qui correspond à la clause libératoire prévue par le Barça pour libérer Neymar. Deux cas de figure, soit le Barça, qui a besoin d'argent pour trouver un remplaçant à Neymar, accepte ce paiement et l'affaire est bouclée, soit le club catalan refuse aussi ce chèque et l'avocat du joueur devra alors s'adresser aux autorités sportives internationales. Avec cette fois la possibilité que les instances du foot sanctionne la Liga et le Barça. Suite au prochain épisode.