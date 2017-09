PSG : L'avocat de Ben Arfa menace officiellement le PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery l'a confié ce mercredi en conférence de presse, Hatem Ben Arfa n'a pas été pris en traitre cet été, le joueur ayant été informé très tôt que le Paris SG ne comptait plus sur lui, dans la foulée des derniers mois de la saison durant lesquels il avait totalement disparu. Mais, si Ben Arfa a refusé la totalité des transferts proposés, souhaitant empocher la totalité de ses salaires au PSG avant de partir, son avocat a clairement annoncé dans la soirée qu'une action allait être entamée vendredi si aucune solution n'était trouvée pour un joueur désormais placardisé.

« Juridiquement, j'estime que le club viole la Charte du football professionnel. J'ai informé le club, par email et recommandé, que nous n'acceptions pas cette situation. En fonction du silence qui demeurerait, nous saisirions la commission de discipline de la Ligue d'ici la fin de la semaine, plutôt vendredi (...) La moitié de l'effectif est partie en sélections nationales, et on a fait appel à des joueurs de la réserve pour compléter le groupe, ce qui est cocasse: à l'évidence, on n'est pas dans un problème de sureffectif », constate Me Jean-Jacques Bertrand, qui fait remarquer que la présence de Ben Arfa dans le groupe réserve du PSG est donc totalement contraire aux textes en vigueur. Si elle est effectivement saisie, la commission juridique de la LFP dira qui a raison et qui a tort dans ce dossier.