PSG : L’autre attente de Kluivert après le mercato

Le PSG a frappé fort cet hiver en dépensant 80 ME pour faire venir trois joueurs considérés comme prometteurs, avec Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Giovani Lo Celso.

Du beau monde sur le plan offensif qui provoque forcément quelques remous, et notamment les prêts de Jonathan Ikoné (Montpellier) et Jesé Rodriguez (Las Palmas). Deux dossiers que Patrick Kluivert promet de suivre de près, lui qui a confirmé sur Eurosport qu’il espérait bien que les deux joueurs allaient profiter de ce temps de jeu en amélioration pour montrer leur valeur, et revenir l’été prochain avec l’ambition de se faire leur place dans l’effectif.

« Maintenant que le mercato est fini ? Le téléphone sonne moins (rire). Nous sommes contents de notre mercato. Draxler et Guedes sont de grands joueurs. On a prêté deux joueurs : Ikoné à Montpellier et Jesé à Las Palmas. J’espère que les deux joueurs vont montrer toutes leurs qualités et apporter un plus à notre équipe », a expliqué le directeur du football du PSG, qui sait que le parcours de l’ancien du Real Madrid à Las Palmas sera notamment scruté de près après une première partie de saison catastrophique à Paris.